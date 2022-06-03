Передача Glusco "Нафтогазу": как изменятся цены на бензин

По мнению некоторых участников рынка, решение Кабмина о передаче "Нафтогазу" около 170 заправок Glusco не сможет повлиять на снижение цены на топливо. Об этом заявил замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев изданию "Фокус".

Государственной сети АЗС не будет

Эксперт считает, что пока в уставе "Нафтогаза" не будет соответствующих изменений и не появится набсовет и еще ряд преобразований – речи о государственной сети идти не может. То есть на базе Glusco никакой государственной сети заправок создано не будет.

"Группа "Нафтогаз" – коммерческая компания, единственная цель которой по уставу – получение прибыли для акционера. Если каким-то странным образом руководство Glusco согласится без суда передать корпоративные права или управление ими "Нафтогазу", то просто на рынке появится еще один участник", – добавил эксперт.

Как решение Кабмина отразится на ценах

Для государственной сети, которую "Нафтогазу" дали задание создать, компания сможет закупать бензин по более выгодной цене за счет опта. Плюс, по словам глареда издания "Нафторинок" Александра Сиренко, у НАКа есть преимущество в виде значительного финансового ресурса.

Это значит, что "Нафтогаз" может забронировать танкер с горючим в 30 тыс. тонн и добавить к цене всего два доллара на тонну, условно. Так что если национальная сеть АЗС заработает, цены на горючее там действительно могут быть ниже, чем на других заправках.

Однако в нынешних условиях литр бензина А-95 не может стоить менее 40 гривен за литр.