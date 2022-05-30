В Украине подешевеет гречка в сентябре

Цены на гречку в Украине рекордно подскочили за последний месяц, и в ближайшее время крупа может подорожать еще на 20%. Однако, эксперты прогнозируют, что уже с сентября стоимость гречки поползет вниз.

Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич заявил, что гречка может подорожать еще максимум на 20%.

"К сожалению, никто не сможет дать вам прогноз по цене гречки, но ориентиром на эту цену будет ситуация в сентябре. А уже в сентябре цена будет ниже, ориентировочно на 10-20%", – заявил эксперт.

Иван Томич добавил, что в сентябре-октябре начинается жатва. Когда соберут новый урожай, то цены поползут вниз.

Подорожание гречки до 80 грн за кг, которое сейчас коснулось украинцев, связано с тем, что Украина всегда импортировала гречку с РоSSии. В последние годы крупа шла окольными дорогами через Казахстан. Кроме того, часть гречки поступала нам из Беларуси, и еще немного – из самого Казахстана. Сейчас, по понятным причинам, заграничные поставки пропали, и Украина осталась с дефицитом гречки, которую наши граждане очень любят, но не готовы покупать по космическим ценам.

С начала 2022 года цена на гречку уже выросла на 32%. На полках некоторых супермаркетов можно встретить гречку по 80-90 гривен за кило. С учетом подорожания еще на 20%, гречка скоро будет стоить уже 100 грн за кг.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Украине не будет овощей по дешевым ценам.