Сколько стоит месяц жизни в Турции: цены на жилье и продукты

Турция приняла около 70 тысяч беженцев из Украины. Они имеют право находиться в стране на протяжении 90 дней, затем можно подать документы на получение вида на жительство. Получив статус беженца в стране, украинцы могут пользоваться всем пакетом услуг, как и в других европеи?ских странах. Однако, жилье здесь нужно искать и оплачивать самостоятельно. С учетом расходов на жилье и питание, на двоих человек в Турции в среднем нужно иметь 1000 долларов.

До получения вида на жительство украинцы не имеют права официально трудоустраиваться и снять себе жилье. До этого времени можно проживать либо у родственников и знакомых, либо в общежитиях, которые предоставляют местные власти.

По истечению 90 дней нахождения в Турции, можно попробовать получить вид на жительство. Но этот процесс может занять до полугода.

Аренда жилья в Турции официальная. Цены в 2022 резко выросли. Если раньше 1-к квартиру в Стамбуле, Измире, Бодруме и Фетхие можно было арендовать за 600 долларов (17 000 грн), то сейчас эти же квартиры могут стоить 800 долларов (23 000 грн).

Однако, есть и более бюджетные варианты квартир. Например, можно снять квартиру за 13 000 грн площадью 50 кв м в Алании, недалеко от моря.

Квартиру в Газипаше площадью 90 кв м на 2 спальни можно долгосрочно арендовать за 13 800 грн в месяц.

Коммунальные услуги оплачиваются по показателям счетчиков. За квартиру с двумя спальнями в месяц в среднем получится 580 лир (1150 грн).

Что касается цен на продукты, то самые бюджетные супермаркеты здесь это Bim и Sok. Также известны Migros, Tansas и Carrefour.

Для сравнения, килограмм гречки в Турции стоит в среднем 42 грн, литр кефира - 24 грн, литр молока - 18 грн, килограмм твердого сыра - от 150 грн, говядина стоит от 190 грн за кг, куриное филе - 75 грн, десяток яиц - 22 грн, бутылка хорошего вина - от 140 грн. Чашка кофе в турецком кафе обойдется от 10 грн.

Ранее сообщалось, какие цены в Хорватии на аренду жилья и продукты.