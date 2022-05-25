Favbet заявил, что платит налоги в госбюджет, не работает в РоSSии и Беларуси и не принимает ставки от граждан этих стран

Украинская компания Favbet обращается к украинским СМИ с просьбой не распространять недостоверную информацию о своей деятельности, и отмечает, что информация о "неуплате налогов" и "сотрудничестве с РФ " не соответствует действительности. За всю историю существования Favbet не работал на территории РоSSии. Регистрация игроков по РоSSии закрыта, а счета игроков по РоSSии - заблокированы. У Favbet не было ни офисов, ни лицензий, ни платежных средств для клиентов, не осуществлял маркетинговых активностей.

"Подчеркиваем, в отличие от других компаний, которые работали до сих пор работают в РФ напрямую или под видом ребрендинга - Favbet не работал и не работает на этом рынке", — отметили в компании, информирует Апостроф .

С 1 марта 2022 Favbet остановил оперирование в Беларуси, причиной ухода с белорусского рынка названы военные действия со стороны агрессора на территории Украины. Полностью закрыты букмекерские залы, сайт, офис. Лицензия сдана. Ребрендинг или продажа бизнеса не производились.

Favbet заявляет, что старательно платит налоги, сотрудничает с фондом "Повернись живым", поддерживает ВСУ и волонтеров. Группа компаний Favbet уплатила государственный бюджет за лицензии 216 150 000 грн и создала около 700 рабочих мест. Дополнительно в бюджет уплачены различные налоги и сборы на общую сумму 20 791 263 грн. Favbet получила две лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино, лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов. Кроме этого, компании получили 200 лицензий на игровые автоматы, 28 лицензий на игровой стол в т.ч. на игровой стол с кольцом рулетки.

Никакому должностному лицу и учредителям группы компаний Favbet не предъявлялось подозрений со стороны контролирующих или правоохранительных органов. В настоящее время никаких уголовных или административных производств в отношении группы компаний не существует.

Также компания просит СМИ не распространять клевету и фейки по поводу деятельности благотворительного фонда Favbet Foundation. С 2020 года фондом было реализовано около 100 благотворительных инициатив, на сумму около 50 млн грн (в материальных и нематериальных активах). Среди них: приобретение 4300 ПК для сельских библиотек в 15 областях Украины, приобретение 2100 плазменных телевизоров в детских домах семейного типа. На полном обеспечении фонда сейчас 2 детских дома.

В первый месяц войны фондом было перечислено 1 млн грн на счета ОО "Вернись Живым" для нужд ВСУ. Ежемесячно с октября 2021 Favbet Foundation перечисляет 100 000 грн для реабилитации воинов. 1 500 000 грн перечислено на нужды ВСУ через официальный счет НБУ. За 3 месяца войны была обеспечена логистическая перевозка более 100 т гуманитарной помощи по маршруту Львов - Киевская область. За счет Favbet приобретено 100 комплектов амуниции для ТРО и ВСУ. В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины, бесплатного изучения хорватского и английских языков, также оказывается психологическая поддержка.