Гривна в Украине начала укрепляться: как изменился курс доллара

Курс валют в Украине в последние несколько дней поднимался до рекордных показателей. После отмены НБУ валютных ограничений для украинских банков, они сразу же подняли курс доллара и евро, тем самым обвалив курс гривны. Однако, 25 мая ситуация изменилась, и гривна начала укрепляться.

Так, курс доллара в банках в среду в среднем составляет 37,00 грн/долл, тогда как во вторник доллар местами до 37,5 грн/долл. Курс английского фунта стерлинга также немного опустился - до 36,56 гривны (по курсу НБУ). Однако, на черном рынке курс фунта дошел уже до 45 грн/фунт.

Евро и злотый продолжают расти в цене по отношению к украинской гривне. Официальный курс злотого остановился на уровне 6,81 гривны за злотый. Это на 6 копеек больше, чем днем ранее. На черном рынке злотый продают за 8,3 грн. Европейская валюта 25 мая остановилась на уровне 29 грн/евро.

До 21 мая курс валют не должен был отклоняться от официального более чем на 10%. Однако, Нацбанк снял это ограничение, разрешив банкам и обменникам определять свой курс.

По словам экспертов финансового рынка, гривна будет и дальше обесцениваться, поэтому пока не поздно, украинцам нужно переводить свои сбережения в иностранную валюту. Курс доллара уже превысил курс евро, и сложно предугадать, как будут вести себя банки дальше. В любом случае, вам выбирать, в какую валюту переводить свои денежные запасы, пока они не превратились в мыльный пузырь.

Ранее сообщалось, что украинцы могут обменять валюту в Германии по новому выгодному курсу.