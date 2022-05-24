Moderna заявила о разработке вакцины против обезьяньей оспы

Ранее эксперты отмечали, что уже существуют две действенные вакцины от заболевания, информирует ZN.ua.

Moderna заявила о разработке вакцины против обезьяньей оспы
Moderna разрабатывает вакцину против обезьяньей оспы
© Киевская городская государственная администрация

Компания Moderna, которая известна как производитель эффективной вакцины против COVID-19, заявила о начале разработки вакцины против обезьяньей оспы. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Поскольку в марте 2022 года мы объявили о расширении программы борьбы с патогенами, а также потому, что оспа обезьян имеет глобальное значение для общественного здравоохранения, мы исследуем потенциальные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне», - говорится в сообщении.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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