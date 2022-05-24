Уровень доходов населения в россии выйдет на уровень 91 года, - финансист Андрей Мовчан

заброшенная РоSSия

В конце года 50% населения РоSSии будут жить за чертой бедности.

Об этом в интервью Татьяне Мартыновой и Питеру Залмаеву в эфире канала «Утро Февраля» сказал роSSийский финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан.

«Я считаю, что 20%-е падение доходов населения будет по итогу этого года. И уровень доходов населения в россии выйдет на уровень 91 года. Для развитой страны – это была бы катастрофа правительства, но не для россии. И здесь надо понимать, как устроена россия. россия – это автократическая деспотия, очень идеологизированная сейчас. И очень сильная с точки зрения силового аппарата. Объема ренты, который РоSSия выручает, достаточно, чтобы поддерживать этот аппарат в рабочем состоянии. И в этом смысле по итогам года 50% населения будут жить за чертой бедности. Да, россияне будут жить значительно хуже, но с точки зрения политики россия ничего не теряет», - заявил он.


user, politeka.net

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