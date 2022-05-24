Украина вошла в состав European Film Agency Directors association

Украина присоединилась к European Film Agency Directors association (EFAD). Об этом стало известно во время выездного пленарного заседания ассоциации, которое состоялось на Каннском кинофестивале, сообщает Госкино .

К событию пригласили присоединиться и главу украинского агентства Марину Кудерчук, а также исполнительного директора Украинской киноассоациации Викторию Ярмощук. Представители EFAD уверили Украину в поддержке и рассказали о том, что уже предприняли для этого.