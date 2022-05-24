Украина вошла в состав European Film Agency Directors association

Ассоциация объединяет 35 кино- и ауидиовизуальных агентств, информирует ZN.ua.

Украина вошла в состав European Film Agency Directors association
Украина присоединилась к European Film Agency Directors association
© telegraf.com.ua

Украина присоединилась к European Film Agency Directors association (EFAD). Об этом стало известно во время выездного пленарного заседания ассоциации, которое состоялось на Каннском кинофестивале, сообщает Госкино.

К событию пригласили присоединиться и главу украинского агентства Марину Кудерчук, а также исполнительного директора Украинской киноассоациации Викторию Ярмощук. Представители EFAD уверили Украину в поддержке и рассказали о том, что уже предприняли для этого.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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