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2022-05-24
Украина вошла в состав European Film Agency Directors association
Ассоциация объединяет 35 кино- и ауидиовизуальных агентств, информирует
Украина присоединилась к European Film Agency Directors association© telegraf.com.ua
Украина присоединилась к European Film Agency Directors association (EFAD). Об этом стало известно во время выездного пленарного заседания ассоциации, которое состоялось на Каннском кинофестивале, сообщает
К событию пригласили присоединиться и главу украинского агентства Марину Кудерчук, а также исполнительного директора Украинской киноассоациации Викторию Ярмощук. Представители EFAD уверили Украину в поддержке и рассказали о том, что уже предприняли для этого.
Фаина Ваулина, ZN.ua