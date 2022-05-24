Курс доллара изменится, и гривна стабилизируется в ближайшее время

Курс доллара на "белом" и "сером" рынке валют должен выровняться, и гривна стабилизируется уже в ближайшее время. При этом "серый" рынок потеряет большую часть своего влияния, поскольку большинство сделок перейдет в легальный сектор.

Об этом рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Благодаря снятым курсовым ограничениям при обороте наличной валюты, курс доллара на "белом" и "сером" рынке будет постепенно выравниваться. Это выравнивание произойдет уже в ближайшие дни. За 10-12 дней гривна должна прийти в стабильное состояние, считает Елена Коробкова.

Ранее банки имели право торговать валютой только в пределах разницы с фиксированным курсом доллара не более 10%. Теперь это ограничение снято, что, несомненно, должно увеличить количество сделок на рынке валюты в банковском секторе.

"Сейчас выравнивается возможность для банковского сегмента продажи валюты физическим лицам после того, как регулятор снял 10% ограничения. Теперь банки смогут покупать валюту по более привлекательному курсу, что привлекательно, что остановит расцвет сделок на "сером" рынке", - говорит эксперт.

При этом Елена Коробкова не говорит о возможном снижении курса доллара и об укреплении гривны. Очевидно, речь идет только о подтягивании курса доллара на легальном рынке к курсу, который царит на "сером" рынке валют.

Напомним, сооснователь monobank Олег Гороховский считает, что НБУ не учел, под какой удар он подставляет украинцев, оказавшихся за рубежом, которым теперь все покупки по украинским банковским картам будут обходиться намного дороже.