Украина уже засеяла более 80% запланированных полей

Сев яровой пшеницы по показателям к предыдущему году составляет 98%, информирует ZN.ua.

Украина уже засеяла более 80% запланированных полей
© Василий Артюшенко, ZN.UA

С начала посевной кампании в стране уже засеяно почти 11,84 миллиона гектаров земли с 14,4 млн запланированных. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

11,84 млн га земель – это 82,2% запланированных на текущий сезон земель.

Уже засеяно 3,94 млн га подсолнечника (80% запланированных 4,93 млн га), кукурузы – 4,17 млн ??га (86% от 4,85 млн га), ярового ячменя – 927,5 тыс. га (92,6% от 1,02 млн га), яровой пшеницы – 188,6 тыс. га (99,4% от 189,6 тыс. га), овса – 156,8 тыс. га (95,8% от 163, 6 тыс. га), гороха – 124,8 тыс. га (86% от 145,7 тыс. га).

Посевные площади под картофель составляют 1,07 млн ??га (90% от 1,19 млн га). Соей засеяли – 728,6 тыс. га (78,6% от 1,25 млн га), а сахарной свеклой – 182 тыс. га (88% от 206,9 тыс. га), яровым рапсом – 28,4 тыс. га. га (95,3% от 29,8 тыс. га), просом – 32,1 тыс. га (51,5% от 62, 3 тыс. га) и гречкой – 37,4 тыс. га (46% от 81,6 тыс. Га).

Посевная в Украине продолжается. В общей сложности почти 98% площадей, прогнозируемых под яровую пшеницу, уже засеяны.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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