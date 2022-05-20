Работа для украинских беженцев в Германии: требования

Многие украинские беженцы в Германии надеются на себя, а не на выплаты от государства. Работа для наших сограждан есть даже без наличия квалификации.

Работа для украинских беженцев в Германии: требования для трудоустройства

По данным опросов, у более 70% украинцев, которые уехали в Германию из-за войны, есть высшее образование. Беженцы сразу получают право на работу в ФРГ.

В организации Integration durch Qualifizierung (IQ) уточнили, что требуется регистрация в местном ведомстве по делам иностранцев и документ, который подтверждает разрешение на пребывание в Германии с отметкой на разрешение работать. Достаточно предварительного временного удостоверения (Fiktionsbescheinigung).

Сразу трудоустроиться можно только по так нерегламентированным профессиям, не требующим государственного допуска: продавец, автомехатроник, офис-менеджер, бухгалтер, программист, парикмахер, экономист, математик, биолог и многим другим. Беженцам, которые претендуют на такие вакансии, не требуется формальное признание документов об образовании.

Иностранцы могут запросить оценку диплома в Центральном ведомстве по вопросам зарубежного образования и получить сертификат, стоимость которого составит 200 евро.

Работа для украинских беженцев в Германии: требования для трудоустройства

По регламентированным профессиям придется подтвердить диплом. Это специальности в области медицины, обучения, архитектуры, инженерии, юриспруденции и ряда других.

Узнать, нужно ли подтверждать зарубежный диплом в Германии, можно на сайте Anerkennung-in-deutschland.de - в разделе Anerkennungsfinder.

Справки о поиске работы и признании квалификации доступны в одной из государственных консультационных служб и местных отделениях cети IQ.

Также можно обратиться в Федеральное агентство по труду по телефону 0911 178-7915 на украинском и русском языках.

Напомним, какие выплаты доступны украинским беженцам в Германии.


Ловіцька Леся, Тудей

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