Доллар пошел вразнос: сколько стоит американская валюта

В Украине стремительно растет курс доллара на черном рынке: в среднем американская валюта стоит 35-36 гривен. В то время как официально - доллар в стране заморожен Нацбанком, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ и на профильном сайте Kurs.

Официальный курс валют

До конца войны Национальный банк заморозил курс доллара США на уровне 29,25 грн. За евро предлагают 30,74 гривны, что на 10 копеек меньше, чем накануне, когда было 30,84 грн.

Польский злотый стоит 6,62 гривны, чешская крона – 1,24 гривны. Швейцарский франк – 29,33 гривны, фунт стерлингов – 36,33 грн.

Юань – 4,33 гривны, турецкая лира – 1,83 гривны, румынский лей – 6,21 гривны, израильский шекель – 8,72 гривны, канадский доллар – 22,81 гривны.

Стоимость доллара на черном рынке

Американская валюта на черном рынке в дальнейшем пробивает потолок. В среднем в стране доллар покупают по 35,44 гривны, а продают – по 36,22 гривны.

Среди физлиц самая низкая цена продажи доллара составляет 35,15 гривны, а самая высокая – 37,1 гривны.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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