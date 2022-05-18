Работа в Германии для украинцев: сколько получают водители

В Германии официально зарегистрировано около 400 000 украинских беженцев. Многие из них ищут работу, и есть вакансии, на которых украинцев охотно берут даже без знания языка. С июля минимальная зарплата в Германии вырастет, а у некоторых специальностей зарплаты начали расти уже сейчас.

Немецкое агентство по трудоустройству проанализировало объявления работодателей в транспортной отрасли и пришло к выводу, что заработная плата в секторе грузоперевозок в Германии выросла в некоторых федеральных землях более чем на 100 евро в месяц. На вакансии водителей грузовиков берут также и украинцев. Их зарплаты колеблются от 2600 до 2900 евро.

Больше всего выросла зарплата в Сааре (на 125 евро) и Берлине (на 100 евро). Зарплаты в Бранденбурге, Гамбурге и Нижней Саксонии также значительно выросли – на 75 евро.

Стоит отметить, что в первом квартале 2022 года зарплата водителей превысила 3 тыс. евро в некоторых регионах. В частности, в Баден-Вюртемберге средняя зарплата составляла 3025 евро в месяц.

В Берлине и Мекленбурге-Передней Померании водителям грузовиков платят от 2 650 евро, в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии - в среднем 2 975 евро.

В Тюрингии водителям грузовиков платят от 2725 евро, в Гессене -2975 евро, в Бранденбурге - 2750 евро.

Ранее сообщалось, какое жилье чаще всего предоставляют украинским беженцам в Германии.