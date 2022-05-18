В Минэнерго рассказали, сколько украинцев остались без газа из-за войны

Самая сложная ситуация с газоснабжением в Запорожской области, информирует ZN.ua.

Почти 200 тысяч жителей Украины остаются без газоснабжения из-за ущерба, причиненного энергетической инфраструктуре войной. Об этом сообщает Минэнергетики в Facebook.

Согласно данным ведомства, на 17 мая самая сложная ситуация с газоснабжением сохраняется в пяти областях Украины.

«Без газоснабжения остаются 196 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях», - говорится в сообщении.

Также в Министерстве энергетики отметили, что каждый день специалисты без устали работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры и возвращают газ в дома украинцев. В частности, за минувшие сутки им удалось подключить к газоснабжению более 10 тысяч абонентов.

Рассказали в Минэнерго и о ситуации с электроэнергией. По состоянию на 17 мая в Украине остаются обесточенными около 781 населенных пунктов, всего около 633,5 тысячи потребителей. Больше всего – в Донецкой области. Там без электроэнергии остаются около 326 тысяч потребителей.


Александр Кричковский, ZN.ua

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