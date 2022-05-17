Жилье для украинских беженцев в Германии: как получить
Приехав в Германию, украинские беженцы могут получить бесплатное жилье. Снимать квартиру получится минимум 500-600 евро, поэтому без стабильной работы позволить отдельное жилье украинцы себе не смогут. Воспользоваться помощью местных властей можно сразу по приезду в страну.
Многие немецкие семьи берут в свои дома украинцев или дают украинцам свое пустующее жилье. За размещение у себя беженцев немцы получают около 150 евро в месяц за совершеннолетних и 75 евро за несовершеннолетних. Это не такие большие деньги для Германии, поэтому местные помогают украинцам не столько из-за заработка, сколько из собственного желания поддержать их.
Немецкие семьи не только предоставляют жилье украинцам, но и помогают с регистрацией, покупают одежду, средства гигиены и т.д.
По приезду в Германию и оформление статуса беженца украинцев везут в распределительные лагеря (гаймы), где им предоставляют временное жилье. Женщин с детьми и мужчин поселяют отдельно, в разных лагерях, где есть охрана, социальные работники, переводчики, полиция. Там украинским жителям предоставляют и питание, и всю необходимую помощь. Когда для этих людей находят место в семье или в общежитии, то их переселяют туда.
Ранее сообщалось, сколько стоит арендовать квартиру в Польше после наплыва беженцев из Украины.