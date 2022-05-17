Жилье для украинских беженцев в Германии: как получить

Приехав в Германию, украинские беженцы могут получить бесплатное жилье. Снимать квартиру получится минимум 500-600 евро, поэтому без стабильной работы позволить отдельное жилье украинцы себе не смогут. Воспользоваться помощью местных властей можно сразу по приезду в страну.

Многие немецкие семьи берут в свои дома украинцев или дают украинцам свое пустующее жилье. За размещение у себя беженцев немцы получают около 150 евро в месяц за совершеннолетних и 75 евро за несовершеннолетних. Это не такие большие деньги для Германии, поэтому местные помогают украинцам не столько из-за заработка, сколько из собственного желания поддержать их.

Немецкие семьи не только предоставляют жилье украинцам, но и помогают с регистрацией, покупают одежду, средства гигиены и т.д.

По приезду в Германию и оформление статуса беженца украинцев везут в распределительные лагеря (гаймы), где им предоставляют временное жилье. Женщин с детьми и мужчин поселяют отдельно, в разных лагерях, где есть охрана, социальные работники, переводчики, полиция. Там украинским жителям предоставляют и питание, и всю необходимую помощь. Когда для этих людей находят место в семье или в общежитии, то их переселяют туда.

В настоящее время в Германии активно ремонтируются помещения под общежития для украинских беженцев. Иногда мигрантов из других стран уплотняют и поселяют по несколько человек в одной комнате, а освободившиеся помещения отдают украинским беженцам. Большинство из этих общежитий имеют условия лучше, чем у многих квартиры в Украине