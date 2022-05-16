Какими будут налоги в Украине после войны и по каким ставкам

После окончания военного положения ставки налогообложения будут соответствовать европейским. Об этом ZN.UA сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«И все будут платить налоги. Может это кого-то шокировало в мирное время, сейчас так и будет. Второе, что мы сделаем – мы простимулируем финансовыми и налоговыми стимулами те отрасли, которые должны стать локомотивом движения нашей экономики. Мы дадим дешевые кредиты. Привлечем деньги из-за границы в Фонд восстановления Украины. Сделаем все, чтобы навсегда открыть для нас американский и европейский рынки без каких-либо ограничений», - сказал Гетманцев.

При этом эксперт уточнил, что его команда будет отстаивать необходимость минимальных ставок налогообложения, но в системе налогообложения, унифицированной с Европейским Союзом.

«Иначе мы просто не будем членами ЕС . Хотим мы этого или нет, у нас больше не получится быть одной ногой в советском прошлом, а второй – в европейском будущем», - подчеркнул Гетманцев.

Действующая ныне в целом мягкая 2-процентная налоговая система для бизнеса сделала свое дело. Она позволила оперативно привести в чувство украинскую экономику от оцепенения первых нескольких недель полномасштабной войны. Так, в апреле госбюджет получил около 44 млрд грн поступлений от налоговой службы. Это больше, чем было запланировано. Но недовыполнение поступлений от таможни — всего 8 млрд грн из 40 запланированных – привело к огромной «дыре» бюджетных поступлений.

Тем не менее, дни 2-процентной налоговой системы ограничены действием военного положения. После победы, по словам эксперта, нас снова ожидает НДС, налог на прибыль, местные налоги. То есть будет действовать система, действующая в Европейских странах. И с европейскими ставками.