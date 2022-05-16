monobank запустил эквайринг для всех. Тариф — 0,6% от суммы операции

monobank запустил интернет-эквайринг для всех по тарифу 0,6% от суммы операции. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.

Фото: dev.ua

«Мы наконец-то запустили интернет-эквайринг для всех. Теперь вы можете настроить оплату картами на вашем сайте, мобильном приложении или интернет-магазине», — написал он.

По его словам, инструменты доступны для любой формы бизнеса, в том числе для сбора донатов, интернет-магазинов, шаблонных и индивидуальных сайтов, ФОП и благотворительных фондов.

Ранее «Минфин» писал, что monobank в полном объеме восстанавливает программы кредитования, а именно: «Рассрочку» и «Покупку по частям».