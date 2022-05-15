США будут помогать Украине доставить продовольствие странам Африки и Азии

Соединенные Штаты Америки будут помогать Украине в налаживании поставок продовольствия из Украины в страны Африки и Азии, перед которыми Украина имеет экспортные обязательства, сообщил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине министр иностранных дел Дмитро Кулеба.
«Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт достался потребителям в Африке и Азии», – сообщил глава МИД по итогам встречи.
Также Кулеба сообщил, что в Украину следует еще больше оружия и другой поддержки следует
«Благодарю коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку», - добавил он.
Встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт получил потребителей в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку. pic.twitter.com/cTtt4KT26S