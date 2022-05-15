США будут помогать Украине доставить продовольствие странам Африки и Азии

Кулеба и Блинкен обсудили вопросы в Берлине.

США будут помогать Украине доставить продовольствие странам Африки и Азии
© Agronews

Соединенные Штаты Америки будут помогать Украине в налаживании поставок продовольствия из Украины в страны Африки и Азии, перед которыми Украина имеет экспортные обязательства, сообщил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине министр иностранных дел Дмитро Кулеба.

«Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт достался потребителям в Африке и Азии», – сообщил глава МИД по итогам встречи.

Также Кулеба сообщил, что в Украину следует еще больше оружия и другой поддержки следует

«Благодарю коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку», - добавил он.

Встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт получил потребителей в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку. pic.twitter.com/cTtt4KT26S

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 15, 2022


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Штрафы за просрочку платежей: украинцам смягчили правила, но не сильно, появилось разъяснениеШтрафы за просрочку платежей: украинцам смягчили правила, но не сильно, появилось разъяснение
Блок рекламы


Похожие новости
По подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в УкраинеПо подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине
В Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структурВ Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структур
Цены на продукты в Украине становятся все выше: какие виды продовольствия дорожают с опережениемЦены на продукты в Украине становятся все выше: какие виды продовольствия дорожают с опережением
Предлагают денежную "помощь" переселенцам: в Украине активизировались новые мошенники - фотоПредлагают денежную "помощь" переселенцам: в Украине активизировались новые мошенники - фото
В Украине запретят повышать тарифы на воду, газ и тепло, - журналистка Екатерина КотенковаВ Украине запретят повышать тарифы на воду, газ и тепло, - журналистка Екатерина Котенкова
Штрафы в Украине: придется платить за прогулки в комендантский час и свет в окнеШтрафы в Украине: придется платить за прогулки в комендантский час и свет в окне
Страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — Spiegel
Проценты по кредитам в Украине стремительно вырослиПроценты по кредитам в Украине стремительно выросли
Страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — SpiegelСтраны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — Spiegel
В Украине на аукционе будет продана коллекция NFT-аватаров для поддержки ВСУВ Украине на аукционе будет продана коллекция NFT-аватаров для поддержки ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости