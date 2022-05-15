США будут помогать Украине доставить продовольствие странам Африки и Азии

Соединенные Штаты Америки будут помогать Украине в налаживании поставок продовольствия из Украины в страны Африки и Азии, перед которыми Украина имеет экспортные обязательства, сообщил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине министр иностранных дел Дмитро Кулеба.

«Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт достался потребителям в Африке и Азии», – сообщил глава МИД по итогам встречи.

Также Кулеба сообщил, что в Украину следует еще больше оружия и другой поддержки следует

«Благодарю коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку», - добавил он.