Украинские бизнесмены получат 125 тысяч гривен

Украинские бизнесмены получат мощную поддержку от государства. Запускается грантовый фонд в поддержку предпринимателей во время войны. Он рассчитан на 300 микро- и малых компаний.

Министр цифровой информации Михаил Федоров сообщил, что сумма гранта составляет 125 тысяч гривен (около 4000 евро). Украинцы уже могут подавать заявки на участие – на портале "Дия".

Выплаты предусмотрены для:

бизнеса, расположенного в регионе, где велись или ведутся боевые действия;

бизнеса, выехавшего из указанных областей и развернувшегося в безопасном городе Украины;

бизнеса, пострадавшего в результате войны, но продолжающего работать.

Отмечено, что приоритет в отборе имеют компании, которые занимаются производством жизненно необходимых товаров для ВСУ и гражданских лиц. Заявки будет сортировать комиссия по независимым бизнес-экспертам.

Важно, чтобы предприятия были зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года. Ожидается, что финансовую помощь гарантировано получат как минимум 300 компаний.