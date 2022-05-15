Украинские бизнесмены получат 125 тысяч гривен

Украинские бизнесмены получат мощную поддержку от государства. Запускается грантовый фонд в поддержку предпринимателей во время войны. Он рассчитан на 300 микро- и малых компаний.

Украинские предприниматели получат по 125 тысяч гривен безвозвратной помощи от государства

Министр цифровой информации Михаил Федоров сообщил, что сумма гранта составляет 125 тысяч гривен (около 4000 евро). Украинцы уже могут подавать заявки на участие – на портале "Дия".

Выплаты предусмотрены для:

  • бизнеса, расположенного в регионе, где велись или ведутся боевые действия;
  • бизнеса, выехавшего из указанных областей и развернувшегося в безопасном городе Украины;
  • бизнеса, пострадавшего в результате войны, но продолжающего работать.

Отмечено, что приоритет в отборе имеют компании, которые занимаются производством жизненно необходимых товаров для ВСУ и гражданских лиц. Заявки будет сортировать комиссия по независимым бизнес-экспертам.

Украинские предприниматели получат по 125 тысяч гривен безвозвратной помощи от государства

Важно, чтобы предприятия были зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года. Ожидается, что финансовую помощь гарантировано получат как минимум 300 компаний.

Напомним, ранее власти позаботились об украинских бизнесменах, которые были вынуждены уехать в Польшу. Приложение "Дия" представило им новую услугу.


Ловіцька Леся, Тудей

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