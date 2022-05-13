Нацкомиссия по ценным бумагам ослабила требования к инвестфондам во время войны

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила на время действия военного положения течение некоторых сроков, установленных законодательством, в сфере совместного инвестирования. Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

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О чем идет речь

В частности, речь идет об отсрочке проведения учредительного собрания корпоративного фонда и регистрации его регламента.

На следующий день после окончания военного положения можно будет осуществить регистрацию выпуска акций корпоративного фонда и проспекта их эмиссии и проспекта эмиссии инвестиционных сертификатов паевого инвестиционного фонда.

Также отсрочили достижение паевым инвестиционным фондом минимального объема активов и принятие уполномоченным органом решения о продлении срока деятельности института совместного инвестирования.

Напомним