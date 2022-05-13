Новая схема обхода международных санкций. 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты

«Роскосмос» обходит международные санкции через «Газпробманк»", которому удалось преимущественно избежать санкций. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

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«РоSSийская государственная корпорация Роскосмос активизирует расчеты через Газпромбанк. На сегодняшний день этот роSSийский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения на него были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. Роскосмос и другие роSSийские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его неприкосновенность», — говорится в сообщении разведки.

По данным ГУР МО, «Роскосмос» разослал в подчиненные структуры документ «Об организации расчетов в условиях санкций». Он предусматривает следующие меры:

Ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

Минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

Открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или роSSийских учреждениях, не подпадающих под санкции

Отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации «Роскосмос».

Новая схема обхода санкций

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Газпрому, уже 20 европейских покупателей газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок. Еще 14 клиентов подали заявки на документы, необходимые для их открытия. Источник издания не назвал эти компании.

Уже 4 компании оплатили газ по новой схеме. Платежи от других покупателей должны быть произведены в конце мая.