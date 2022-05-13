Новая схема обхода международных санкций. 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты

«Роскосмос» обходит международные санкции через «Газпробманк»", которому удалось преимущественно избежать санкций. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

Новая схема обхода международных санкций. 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты
Фото: dw.com

«РоSSийская государственная корпорация Роскосмос активизирует расчеты через Газпромбанк. На сегодняшний день этот роSSийский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения на него были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. Роскосмос и другие роSSийские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его неприкосновенность», — говорится в сообщении разведки.

По данным ГУР МО, «Роскосмос» разослал в подчиненные структуры документ «Об организации расчетов в условиях санкций». Он предусматривает следующие меры:

  • Ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

  • Минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

  • Открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или роSSийских учреждениях, не подпадающих под санкции

  • Отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации «Роскосмос».

Новая схема обхода санкций

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Газпрому, уже 20 европейских покупателей газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок. Еще 14 клиентов подали заявки на документы, необходимые для их открытия. Источник издания не назвал эти компании.

Уже 4 компании оплатили газ по новой схеме. Платежи от других покупателей должны быть произведены в конце мая.

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