Потребительские настроения украинцев в апреле ухудшились

Индекс потребительских настроений украинцев за апрель уменьшился на 6,8 пункта и составил 85,6 пункта. Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens.

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Как изменились показатели

Падение индикатора вызвано уменьшением всех его составляющих, кроме индекса целесообразности делать крупные покупки, выросшего на 1,4 пункта.

Наибольшее падение зафиксировано по отношению к индексу текущего материального положения (-14,3 п.) и индексу ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года (-13,4 п.).

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 43,4, что на 6,5 п. ниже уровня этого показателя в марте. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения составил 56,9, что на 14,3 п. ниже показателя в марте;

индекс целесообразности крупных покупок вырос на 1,4 п. и установился на отметке 30.

Индекс экономических ожиданий в апреле составляет 113,7, что на 7,1 п. ниже уровня этого индекса в марте. Динамика составляющих этого индекса выглядит следующим образом:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 81,7, что на 5,4 п. ниже уровня этого показателя в марте;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего год снизился на 13,4 п. и составляет 102,7 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет уменьшился на 2,4 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 156,7 п.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 0,4 п. и составляет 134,8.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,9 п. и составляет 170,5 п.

Ожидания украинцев по курсу гривны в ближайшие 3 месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 1,9 п. и составляет 138,6.