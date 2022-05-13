Украина потратила на военные нужды более $8 миллиардов — министр
Украине с 24 февраля пришлось направить $8,3 млрд на военные нужды. Часть средств перераспределили по другим статьям расходов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко,
Военные расходы
По словам Марченко, $8,3 млрд были направлены «на все: от закупок и ремонта оружия до финансовой поддержки временных переселенцев».
Конкретные статьи расходов Марченко не привел.
Он сообщил, что в апреле правительство смогло собрать только 60% налоговых поступлений. В мае-июне правительство сможет собрать только 40?50% налогов, считает министр.
По его словам, Украина нуждается в увеличении иностранной финпомощи, поскольку страна много денег тратит на экстренные нужды.
Напомним
Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля по 10 мая 2022 года являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. Всего с начала войны Украина получила почти 338 млрд грн.
Самые большие гранты, то есть бесплатная помощь, поступили в украинский бюджет от США ($486 млн) и ЕС (€120 млн).