Украина потратила на военные нужды более $8 миллиардов — министр

Украине с 24 февраля пришлось направить $8,3 млрд на военные нужды. Часть средств перераспределили по другим статьям расходов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Reuters.

Украина потратила на военные нужды более $8 миллиардов — министр
Фото: focus.ua

Военные расходы

По словам Марченко, $8,3 млрд были направлены «на все: от закупок и ремонта оружия до финансовой поддержки временных переселенцев».

Конкретные статьи расходов Марченко не привел.

Он сообщил, что в апреле правительство смогло собрать только 60% налоговых поступлений. В мае-июне правительство сможет собрать только 40?50% налогов, считает министр.

По его словам, Украина нуждается в увеличении иностранной финпомощи, поскольку страна много денег тратит на экстренные нужды.

Напомним

Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля по 10 мая 2022 года являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. Всего с начала войны Украина получила почти 338 млрд грн.

Самые большие гранты, то есть бесплатная помощь, поступили в украинский бюджет от США ($486 млн) и ЕС (€120 млн).

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