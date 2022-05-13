WSJ: РоSSия распродает свои танкеры, чтобы расплатиться с долгами

Крупнейшая судоходная компания РоSSии, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов "Совкомфлот" продал "около дюжины судов" покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников издания, "Совкомфлот" продал пять танкеров дубайской Koban Shipping и четыре газовоза сингапурской Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, который стал владельцем судов.

СКФ также ведет переговоры с компаниями, включая China Merchants Group, чтобы продать другие танкеры, сказали собеседники газеты. По их словам, конечные владельцы ряда продаваемых судов могут быть неизвестны в течении некоторого времени.