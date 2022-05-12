Раскупили за несколько часов: в Польше выпустили почтовые марки с Зеленским, фото

В Польше компания Poczta Polska выпустила марку с президентом Владимиром Зеленским. Марку, выпущенную ограниченным тиражом, выкупили через несколько часов, информирует Апостроф.

Об этом рассказал депутат городского совета Кракова Лукаш Вантух – инициатор создания марки.

Poczta Polska изготовила 891 марку с Зеленским. Все они пронумерованы и имеют QR-ссылки. Стоимость одной марки составляет 500 злотых (набор 4,5 тыс. злотых). Такая цена - акционна, дальше стоимость вырастет. Когда ее перестанут продавать – будет доступна только на аукционах, деньги с которых отправят на гуманитарную помощь для Украины.

Одну из них планируют подарить Владимиру Зеленскому. Пока такой подарок сделан только мэру Львова.

Печати новой партии таких марок не будет.


Ксения Срибнянская, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Британия ввела санкции против металлургической и горнодобывающей АбрамовичаБритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей Абрамовича
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылокУкрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок
Блок рекламы


Похожие новости
Доллар для Украины выпустили в США: эксклюзивные фотоДоллар для Украины выпустили в США: эксклюзивные фото
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Марки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в ПольшеМарки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в Польше
Ощадбанк, Приват и Укрэксимбанк несколько изменяют сферу деятельности в связи с войной – основные нововведенияОщадбанк, Приват и Укрэксимбанк несколько изменяют сферу деятельности в связи с войной – основные нововведения
Марки "Русский военный корабль" с печатью и автографом автора фразы продают за тысячи долларов: фотоМарки "Русский военный корабль" с печатью и автографом автора фразы продают за тысячи долларов: фото
Шмигаль предложил создать на границе с Польшей зеленые коридоры для экспорта зернаШмигаль предложил создать на границе с Польшей зеленые коридоры для экспорта зерна
"Остров змеиный", "Призрак Киева" и не только: НБУ выпустит новые монеты в честь защитников Украины, фото"Остров змеиный", "Призрак Киева" и не только: НБУ выпустит новые монеты в честь защитников Украины, фото
Монету в честь легендарного украинского самолета продают за десятки тысяч: фотоМонету в честь легендарного украинского самолета продают за десятки тысяч: фото
В Польше рекордно увеличится минимальная зарплатаВ Польше рекордно увеличится минимальная зарплата
77 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в Польше77 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в Польше
Последние новости
Подгружаем последние новости