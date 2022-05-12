Раскупили за несколько часов: в Польше выпустили почтовые марки с Зеленским, фото

В Польше компания Poczta Polska выпустила марку с президентом Владимиром Зеленским. Марку, выпущенную ограниченным тиражом, выкупили через несколько часов, информирует Апостроф .

Об этом рассказал депутат городского совета Кракова Лукаш Вантух – инициатор создания марки.

Poczta Polska изготовила 891 марку с Зеленским. Все они пронумерованы и имеют QR-ссылки. Стоимость одной марки составляет 500 злотых (набор 4,5 тыс. злотых). Такая цена - акционна, дальше стоимость вырастет. Когда ее перестанут продавать – будет доступна только на аукционах, деньги с которых отправят на гуманитарную помощь для Украины.

Одну из них планируют подарить Владимиру Зеленскому. Пока такой подарок сделан только мэру Львова.

Печати новой партии таких марок не будет.