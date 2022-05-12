Мадонна передаст част денег от продажи NFT-коллекции для помощи детям из Украины

Мадонна и NFT-создатель beeple создали NFT-триптих «Мать творения». Ее выставят на аукцион, а вырученные средства передадут трем благотворительным организациям в мире. Среди них и украинский фонд «Голоса детей», сообщил один из его основателей Азад Сафаров.

Созданная коллекция – это три коротких видео. Аукцион по их продаже будет проходить два дня, платформа MoonPay, которая будет собирать средства аукциона, выделит дополнительно по 100 тысяч долларов каждой из трех организаций.