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2022-05-12
Мадонна передаст част денег от продажи NFT-коллекции для помощи детям из Украины
Певица выбрала три благотворительные организации в мире, среди которых и украинский фонд, информирует
Мадонна собирает деньги для помощи украинским детям© Людмила Денисова / Facebook
Мадонна и NFT-создатель beeple создали NFT-триптих «Мать творения». Ее выставят на аукцион, а вырученные средства передадут трем благотворительным организациям в мире. Среди них и украинский фонд «Голоса детей», сообщил один из его основателей Азад Сафаров.
Созданная коллекция – это три коротких видео. Аукцион по их продаже будет проходить два дня, платформа MoonPay, которая будет собирать средства аукциона, выделит дополнительно по 100 тысяч долларов каждой из трех организаций.
Фаина Ваулина, ZN.ua