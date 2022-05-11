У Ахметова назвали "ужасной ложью" заявление оккупантов о запуске ММК им Ильича в Мариуполе для ремонта рашистской техники

Металлургический гигант ММК им. Ильича в Мариуполе восстановят после разрушений, вызванных роSSийскими обстрелами, и он продолжит свою работу, но это произойдет только после того, как последний оккупант покинет город. Об этом заявил генеральный директор предприятия Тарас Шевченко, передает телеканал TV5 .

"Очевидно, что это очередное ужасное вранье - они для этого не имеют ни ресурсов, ни специалистов, ни документации", - сказал Шевченко.

По словам гендиректора предприятия, есть четкая, категоричная позиция акционера Рината Ахметова, что после освобождения Мариуполя, когда захватчики будут изгнаны с украинской земли, приступят к восстановлению заводов и обязательно запустят их в эксплуатацию.

"Но это произойдет только при украинском контроле и при украинском законодательстве в городе Мариуполь. С оккупационными властями предприятия не будут работать”, – подчеркнул он.

По словам Шевченко, предприятие пострадало достаточно сильно, и ни о каком "ремонте" о котором заявляют оккупанты, речь не идет. Предприятие нуждается в серьезном восстановлении.

Кроме того, оставшихся в Мариуполе работников комбината, которые не смогли эвакуироваться, призывают не сотрудничать с оккупантами в вопросах возобновления предприятия.

"Пропагандистские картинки благополучия в Мариуполе - это неправда, и украинцы не должны поддаваться им", - резюмировал гендиректор.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем телеграмм-канале написал, что орки во временно оккупированном Мариуполе хотят возобновить работу разрушенного ими металлургического комбината "ММК им. Ильича".

Рашисты якобы уже объявили набор персонала для возобновления работы разрушенного предприятия.

Предприятие рашисты хотят использовать для ремонта своей боевой техники.

В то же время, в холдинге "Метинвест", объединяющем "ММК им. Ильича" и "Азовсталь", заявили, что мощности обоих предприятий в Мариуполе разрушены полностью.

На начало апреля 2022 года были данные о том, что из осажденного Мариуполя было эвакуировано 13 тысяч (или около 30%) работников металлургических предприятий, на начало мая 2022 года данные в публичном пространстве отсутствуют.