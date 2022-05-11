Жизнь в Грузии: сколько стоит жилье, продукты и проезд

Грузия принимает украинских беженцев и предоставляет им все те же условия для жизни, что и другие европейские страны. Получив статус беженца в стране, украинцы могут рассчитывать на бесплатное жилье, право на обучение, работу и медобслуживание. Жизнь в Грузии дешевле, чем во многих других странах. Если учитывать расходы на жилье, то месячная стоимость проживания в Грузии на двоих составит примерно 1000 долларов.

Цены на жилье в Грузии после приезда украинцев выросли, но все еще остаются существенно ниже, чем в Германии, Италии или Великобритании.

Большинство украинцев, которые прибыли в Грузию и оформили статус беженца, бесплатно живут в гостиницах, где их также бесплатно кормят. Арендовать жилье в стране можно за 400 долларов в месяц, если речь идет о большом городе - Тбилиси или Батуми. В городах поменьше цены еще меньше.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице Грузии стартует от 30 тысяч долларов. Двухкомнатную квартиру можно приобрести от 40 тысяч долларов, трехкомнатные апартаменты в Тбилиси обойдутся свыше 50 тысяч долларов. Таким образом, недвижимость тут дешевле, чем в Украине.

Цены на продукты в местных супермаркетах и на базарах сейчас дешевле, чем в Украине. В переводе на гривны, лаваш будет стоить 10 грн за штуку, килограмм твердого сыра - 90 грн, килограмм помидоров - 20 грн, литр растительного масла - 30 грн, литр молока - 28 грн, десяток яиц - 33 грн, а килограмм картошки можно купить за 6 грн. Чашка капучино в грузинском кафе будет стоить 85-100 грн. Средний счет в недорогом грузинском кафе на двоих составляет 15–20 лари - 200 грн.

Что касается цен на проезд, то общественный транспорт в Грузии, который представлен автобусами и маршрутками, стоит 0,8 лари (8 грн). Также в Грузии есть метро. Стоимость поездки в подземке обойдется в 0,5 лари (5 грн).

Ранее сообщалось, сколько украинским беженцам стоит месяц жизни в Швеции.