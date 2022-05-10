Шантаж роSSийского газового гиганта не удался: Новатек придется убираться из Польши

Польская "дочка" самой крупной частной газовой компании в РоSSии "Новатек" объявила форс-мажор и невозможность выполнять обязательства по контрактам на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте компании.

"В связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств Новатек не может выполнить свои договорные обязательства", - говорится в сообщении.

Как следует из разъяснения, форс-мажор наступил в результате санкций, примененных Европейским Союзом против РоSSии и под которые попали активы Новатек в Польше .

Напомним, две недели назад роSSийская компания попыталась прибегнуть к шантажу , целью которого была, очевидно, попытка заставить польские власти вернуть Новатек на рынок Польши .

На сайте польского подразделения Новатек появилось предупреждение, что в Польше могут взорваться 500 железнодорожных вагонов, загруженных принадлежащих Новатек сжиженным газом.

"В связи с физико-химическими свойствами газа СУГ, в случае более длительной стоянки этих вагонов на путях, повышения наружной температуры, а следовательно, и повышения давления газа в вагонах, возможен непроизвольный выброс газа в атмосферу", - говорилось в заявлении.

Компания не разъяснила, как указанные вагоны с газом, оказавшимся невостребованным потребителями, оказались в Польше .

В то же время Новатек потребовала, чтобы не произошел взрыв, доставить эти вагоны с газом на грузовые терминалы. Откуда, очевидно, газ должен был направиться польским потребителям.

"Газ, содержащийся в вышеупомянутых железнодорожных автоцистернах, должен был опосредованно идти на автозаправочные станции по всей Польше и в газовые баллоны, используемые во многих польских домохозяйствах, поскольку Novatek Green Energy является одним из ключевых поставщиков автогаза в Польше и имеет один из крупнейших заводов разлива газа в баллонах мощностью 300 000 баллонов в месяц", - говорилось в сообщении Новатек.

При этом сами грузовые терминалы, как следовало из сообщения Новатек, тоже находились в опасности и нуждались в поддержке специалистов компании.

"Компания создала и внедрила ряд процедур, соблюдение которых в нынешнем правовом статусе, после введения санкций и ряда вытекающих из них ограничений, не в состоянии реализовать. Это касается, в частности, обеспечения безопасности на двух терминалах перевалки сжиженного газа компании. Они являются объектами высокого риска из-за накопленного газа, и в результате риски возникают в том числе из-за отстутсвия доступа к электроэнергии", - предупреждали в Новатеке.

Однако, как можно понять из сообщения о форс-мажорных обстоятельствах, польские власти не отреагировали на указанные предупреждения о взрыве вагонов, и не дали разрешение Новатек продолжать деятельность на территории страны.