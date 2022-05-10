Шантаж роSSийского газового гиганта не удался: Новатек придется убираться из Польши

Две недели назад Новатек пытался возвратиться на рынок Польши, мотивируя это техногенной опасностью, информирует ZN.ua.

Шантаж роSSийского газового гиганта не удался: Новатек придется убираться из Польши
© Бі-бі-сі

Польская "дочка" самой крупной частной газовой компании в РоSSии "Новатек" объявила форс-мажор и невозможность выполнять обязательства по контрактам на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте компании.

"В связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств Новатек не может выполнить свои договорные обязательства", - говорится в сообщении.

Как следует из разъяснения, форс-мажор наступил в результате санкций, примененных Европейским Союзом против РоSSии и под которые попали активы Новатек в Польше.

Напомним, две недели назад роSSийская компания попыталась прибегнуть к шантажу, целью которого была, очевидно, попытка заставить польские власти вернуть Новатек на рынок Польши.

На сайте польского подразделения Новатек появилось предупреждение, что в Польше могут взорваться 500 железнодорожных вагонов, загруженных принадлежащих Новатек сжиженным газом.

"В связи с физико-химическими свойствами газа СУГ, в случае более длительной стоянки этих вагонов на путях, повышения наружной температуры, а следовательно, и повышения давления газа в вагонах, возможен непроизвольный выброс газа в атмосферу", - говорилось в заявлении.

Компания не разъяснила, как указанные вагоны с газом, оказавшимся невостребованным потребителями, оказались в Польше.

В то же время Новатек потребовала, чтобы не произошел взрыв, доставить эти вагоны с газом на грузовые терминалы. Откуда, очевидно, газ должен был направиться польским потребителям.

"Газ, содержащийся в вышеупомянутых железнодорожных автоцистернах, должен был опосредованно идти на автозаправочные станции по всей Польше и в газовые баллоны, используемые во многих польских домохозяйствах, поскольку Novatek Green Energy является одним из ключевых поставщиков автогаза в Польше и имеет один из крупнейших заводов разлива газа в баллонах мощностью 300 000 баллонов в месяц", - говорилось в сообщении Новатек.

При этом сами грузовые терминалы, как следовало из сообщения Новатек, тоже находились в опасности и нуждались в поддержке специалистов компании.

"Компания создала и внедрила ряд процедур, соблюдение которых в нынешнем правовом статусе, после введения санкций и ряда вытекающих из них ограничений, не в состоянии реализовать. Это касается, в частности, обеспечения безопасности на двух терминалах перевалки сжиженного газа компании. Они являются объектами высокого риска из-за накопленного газа, и в результате риски возникают в том числе из-за отстутсвия доступа к электроэнергии", - предупреждали в Новатеке.

Однако, как можно понять из сообщения о форс-мажорных обстоятельствах, польские власти не отреагировали на указанные предупреждения о взрыве вагонов, и не дали разрешение Новатек продолжать деятельность на территории страны.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Андрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезонеАндрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне
Британия ввела санкции против металлургической и горнодобывающей АбрамовичаБритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей Абрамовича
Учет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую системуУчет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую систему
Блок рекламы


Похожие новости
Греция начала процедуру отказа от роSSийского газаГреция начала процедуру отказа от роSSийского газа
Италия хочет стать полностью независимой от роSSийского газа к 2024 годуИталия хочет стать полностью независимой от роSSийского газа к 2024 году
Bloomberg: ЕС сосредоточится на сотрудничестве с Африкой для замены роSSийского газаBloomberg: ЕС сосредоточится на сотрудничестве с Африкой для замены роSSийского газа
Добыча роSSийского газа за год снизилась более чем на 5%Добыча роSSийского газа за год снизилась более чем на 5%
Крупнейший индийский производитель стали откажется от роSSийского угляКрупнейший индийский производитель стали откажется от роSSийского угля
Арестованы активы компании роSSийского олигарха на полмиллиарда гривенАрестованы активы компании роSSийского олигарха на полмиллиарда гривен
Shell больше не будет покупать нефтепродукты роSSийского происхожденияShell больше не будет покупать нефтепродукты роSSийского происхождения
Зависимость Германии от роSSийского газа упала на третьЗависимость Германии от роSSийского газа упала на треть
Украинцам придется платить военный сбор в размере 3%Украинцам придется платить военный сбор в размере 3%
Украине больше не придется платить РоSSии за хранение отработанного ядерного топливаУкраине больше не придется платить РоSSии за хранение отработанного ядерного топлива
Последние новости
Подгружаем последние новости