Твердопаливний котел замість газового: ціна питання

Опалення дровами цьогоріч обійдеться українцям в копієчку. Через масове встановлення твердопаливних котлів у будинках і перехід на біопаливо, ціни на дрова та пеллети вже побили всі рекорди. Та й сам твердопаливний котел змусить не одного вивернути кишені.

Скільки коштуватиме встановлення твердопаливного котла, а також в яку ціну обійдуться "витратні матеріали" до нього, розповіло delo.ua.

Із настанням осінньої прохолоди українці взялися активно встановлювати в заміських будинках, що були пристосовані під газове опалення, твердопаливні котли. Через повну невизначеність із опалювальним сезоном і станом газових та електромереж, люди готуються до гіршого. Якщо не буде ні газу, ні електрики, залишається єдина надія – на дрова. Але, щоб опалювати приміщення дровами, треба встановити твердопаливний котел. А це на сьогодні – вельми недешева справа, каже менеджер з продажів київського магазину опалювальної техніки Boiler shop Микола.

Загалом придбання котла, його встановлення і покупка дров, які знадобляться для опалювального сезону, можуть вартувати до 200 тисяч гривень, каже менеджер. Його розрахунки стосуються заміського будинку площею близько 100 квадратних метрів.

Вартість самого котла, а також супутніх робіт і матеріалів буде така:

твердопаливний котел на 20 кВт – близько 36 тис. грн;

бункер для котла, димохід, трубопроводи і роботи зі встановлення – від 50 до 70 тисяч.

Але навіть за таких сум, на котли зберігається величезний попит. Підприємства, що випускають таку продукцію, не встигають його задовольняти, і черга покупців розтяглася на 2-3 місяці. За цей час його вартість у гривнях може ще добряче підскочити.

"Тож якщо у вас є гроші на котел та його встановлення вам краще трохи потримати їх у валюті до того часу, поки ви цей котел отримаєте”, - радить менеджер.

Для опалення будинку площею 100 квадратних метрів упродовж осінньо-зимового сезону знадобиться приблизно такий обсяг різних видів палива:

3 тис. кубометрів газу;

17 кубометрів дров;

5,5 тонн пеллет.

Якщо помножити ці обсяги на вартість дров (1,5-2 тис.грн за кубометр і пеллет (10 тис.грн за тонну), то вийде, що за дрова треба віддати 25,5 -34 тис. грн, а за пеллети 55 тисяч гривень.

Водночас, вартість газу за тарифом для побутових споживачів становитиме: 7,96 х 3000 = 23,9 тис. грн.

Тобто, в будь-якому випадку газове опалення при теперішніх тарифах на газ для населення обійдеться дешевше. І це ж йдеться лише про вартість самого енергоресурсу, а ціну на твердопаливний котел та його встановлення у розрахунок не беремо.

Отже, біопаливо на сьогодні обійдеться значно дорожче. Та навіть ці розрахунки не зупиняють українців, які будь-що прагнуть встановити у себе в будинку твердопаливний котел. І, судячи з того, як затято росіяни обстрілюють наші інфраструктурні об'єкти своїми ракетами, мабуть, заощаджувати на встановленні дров'яного котла, таки, не варто.

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