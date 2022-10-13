Твердопаливний котел замість газового: ціна питання

Опалення дровами цьогоріч обійдеться українцям в копієчку. Через масове встановлення твердопаливних котлів у будинках і перехід на біопаливо, ціни на дрова та пеллети вже побили всі рекорди. Та й сам твердопаливний котел змусить не одного вивернути кишені.

Стало відомо, у скільки українцям обійдеться твердопаливний котел і дрова до нього

Скільки коштуватиме встановлення твердопаливного котла, а також в яку ціну обійдуться "витратні матеріали" до нього, розповіло delo.ua.

Із настанням осінньої прохолоди українці взялися активно встановлювати в заміських будинках, що були пристосовані під газове опалення, твердопаливні котли. Через повну невизначеність із опалювальним сезоном і станом газових та електромереж, люди готуються до гіршого. Якщо не буде ні газу, ні електрики, залишається єдина надія – на дрова. Але, щоб опалювати приміщення дровами, треба встановити твердопаливний котел. А це на сьогодні – вельми недешева справа, каже менеджер з продажів київського магазину опалювальної техніки Boiler shop Микола.

Загалом придбання котла, його встановлення і покупка дров, які знадобляться для опалювального сезону, можуть вартувати до 200 тисяч гривень, каже менеджер. Його розрахунки стосуються заміського будинку площею близько 100 квадратних метрів.

Вартість самого котла, а також супутніх робіт і матеріалів буде така:

  • твердопаливний котел на 20 кВт – близько 36 тис. грн;
  • бункер для котла, димохід, трубопроводи і роботи зі встановлення – від 50 до 70 тисяч.

Але навіть за таких сум, на котли зберігається величезний попит. Підприємства, що випускають таку продукцію, не встигають його задовольняти, і черга покупців розтяглася на 2-3 місяці. За цей час його вартість у гривнях може ще добряче підскочити.

Стало відомо, у скільки українцям обійдеться твердопаливний котел і дрова до нього

"Тож якщо у вас є гроші на котел та його встановлення вам краще трохи потримати їх у валюті до того часу, поки ви цей котел отримаєте”, - радить менеджер.

Для опалення будинку площею 100 квадратних метрів упродовж осінньо-зимового сезону знадобиться приблизно такий обсяг різних видів палива:

  • 3 тис. кубометрів газу;
  • 17 кубометрів дров;
  • 5,5 тонн пеллет.

Якщо помножити ці обсяги на вартість дров (1,5-2 тис.грн за кубометр і пеллет (10 тис.грн за тонну), то вийде, що за дрова треба віддати 25,5 -34 тис. грн, а за пеллети 55 тисяч гривень.

Водночас, вартість газу за тарифом для побутових споживачів становитиме: 7,96 х 3000 = 23,9 тис. грн.

Тобто, в будь-якому випадку газове опалення при теперішніх тарифах на газ для населення обійдеться дешевше. І це ж йдеться лише про вартість самого енергоресурсу, а ціну на твердопаливний котел та його встановлення у розрахунок не беремо.

Отже, біопаливо на сьогодні обійдеться значно дорожче. Та навіть ці розрахунки не зупиняють українців, які будь-що прагнуть встановити у себе в будинку твердопаливний котел. І, судячи з того, як затято росіяни обстрілюють наші інфраструктурні об'єкти своїми ракетами, мабуть, заощаджувати на встановленні дров'яного котла, таки, не варто.

Нагадаємо, стало вдомо, які штрафи загрожують українцям за самовільну вирубку лісонасаджень.


Марченко Любов, Тудей





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