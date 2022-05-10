Украинцы несут деньги в банки. Наибольший прирост показал Приватбанк

За февраль-март 2022 г. физические лица нарастили объем гривневых средств в банках на 55 млрд грн, или на 14%, однако сократили остатки в валюте на 3%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на статистику Нацбанка.

Украинцы несут деньги в банки. Наибольший прирост показал Приватбанк
Фото: investory.news

Объем сократился

В феврале объем средств физических лиц в банках сократился на 1%, преимущественно за счет оттока валютных средств из Приватбанка на 3 млрд в гривневом эквиваленте.

Отток валютных средств продолжился и в марте, однако его объемы сократились в 14 раз — с 7 млрд до 0,5 млрд в гривневом эквиваленте, и наибольший показатель оттока оказался в Альфа-банке — 2,3 млрд в гривневом эквиваленте за два месяца.

Наибольший прирост валютных средств на счетах физлиц за два месяца — в «Универсал Банке» Сергея Тигипко, на базе которого работает monobank — плюс 1,3 млрд в гривневом эквиваленте.

Наибольший прирост гривневых средств за два месяца — у государственного Приватбанка (33,6 млрд грн), Универсал Банка (6,6 млрд грн) и Райффайзен Банка (5,4 млрд грн).

Аутсайдеры рынка

Среди аутсайдеров, кроме Альфа-банка, банк «Південний» и государственный Укргазбанк, из которых вкладчики за два месяца забрали 2,1 и 1 млрд грн соответственно.

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