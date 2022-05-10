Портрет Монро украинца Энди Уорхола обошел работу Пикассо и стал самым дорогим произведением искусства XX века

До вчерашнего вечера рекордной была цена картины Пабло Пикассо из серии "Алжирские женщины" (Версия O), которую продали на Christie's в мае 2015 года за $179,4 миллиона, информирует ZN.ua.

Портрет Монро украинца Энди Уорхола обошел работу Пикассо и стал самым дорогим произведением искусства XX века
Фото: Commons Wikimedia

Работа Энди Уоргола Shot Sage Blue Marilyn из Мэрилин Монро установила новый рекорд в понедельник вечером как самое дорогое произведение искусства 20-го века, которое когда-либо продавали на аукционе, пишет Los Angeles Times.

Работа 1964 года – 40 квадратных дюймов из акрила и шелкографии – была продана на Christie's в Нью-Йорке за 195 миллионов долларов, сообщает аукционный дом. Покупателем стал арт-диллер Ларри Гагосян.

До понедельника рекорд продаж картины 20-го века на аукционе составил 179,4 миллиона долларов за картину Пабло Пикассо "Les Femmes d'Alger (Version O)", которая была продана на Christie's в мае 2015 года.


Оксана Коваль, ZN.ua

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