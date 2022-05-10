Украина может увеличить поставки топлива через Польшу — Минэкономики
Вопросы стабилизации топливного рынка Украины обсуждались партнерами на совместном форуме в Варшаве, информирует
Украина уже в ближайшее время может существенно увеличить поставки горючего через польские транзитные пути. Об этом сообщила первая вицепремьер-министр экономики Юлия Свириденко в
По информации представительницы Минэкономики, на сегодняшнем польско-украинском энергетическом форуме обсуждался ряд важных вопросов, которые помогут решить кризис на топливном рынке Украины. В частности, возможность поставок через Польшу.
«Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. В то же время, за последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн», - написала Свириденко.
Вицепремьер-министр отметила, что в случае достижения договоренности с польскими партнерами, их транзитными путями в Украину можно будет доставлять нефтепродукты из США, Бельгии, Нидерландов, Германии, скандинавских и балтийских стран. По словам Свириденко, некоторые польские трейдеры уже дали предварительное согласие на увеличение поставок в Украину.