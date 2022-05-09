Нафтогаз отключил украинцев от газа

Жители оккупированной Донецкой области остались без газа. Нафтогаз вынужден был прекратить подачу голубого топлива в области, отключив одну из газораспределительных станций.

Нафтогаз отключил от газа жителей одной из областей Украины: что стало причиной

На сегодняшний день известно о повреждениях АО "Донецкоблгаз". В результате без газа остались более полутора тысячи потребителей. После проведения ремонтных работ возобновилась подача газа для 164 домохозяйств. Все остальные остаются без газа.

В пресс-службе Нафтогаза отметили, что за последние сутки они получили больше 100 звонков от клиентов с жалобами на отсутствие газа. Из-за боевых действий на Донбассе ремонтные работы провести невозможно. Газораспределительные станции АТ "Укртрансгаз", АТ "Укртранснафта" и АТ "Укрспецтрансгаз" работают в штатном режиме.

Даже в условиях войны Нафтогаз просит своих клиентов вовремя передавать показатели счетчиков и по возможности оплачивать платежки за газ, чтобы поддерживать работу газовых служб.

С 1 мая в Украине планировали перевести население на учет газа в киловатт-часах, однако из-за войны переход произойдет позже.

Ранее экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев поделился своими размышлениями по поводу того, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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