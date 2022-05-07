Украина ограничила экспорт гречихи, ржи и овса на время военного положения

Кабмин мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию, информирует ZN.ua.

Украина ограничила экспорт гречихи, ржи и овса на время военного положения
© depositphotos / elenathewise

В Украине ограничили экспорт аграрной продукции, в том числе гречихи, ржи и овса. Об этом заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире общенационального телемарафона.

"В соответствующем решении правительства по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного времени заложена необходимость ежемесячно пересматривать балансы. Наше министерство это делает. И по тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важных для хлебопекарной ветви ржи, овса", – сказал он.

Высоцкий подчеркнул, что Кабмин мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию.

"Мы следим за ситуацией по тем позициям, на которые действует лицензирование экспорта – это пшеница, сахар. Чтобы понимать, сколько их вывозится, и не давать вывезти больше, чем есть избыток. Что касается, например, подсолнечного масла или кукурузы, которых у нас достаточно, здесь регулирования нет", – пояснил он.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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