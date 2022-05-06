РоSSия недосчиталась двух миллиардов долларов нефтегазовых доходов в апреле

Свой собственный план они не выполнили на более, чем 16 процентов, информирует ZN.ua.

РоSSия недосчиталась двух миллиардов долларов нефтегазовых доходов в апреле

В апреле роSSийский бюджет недосчитался заложенных в него 133,1 млрд рублей (почти два миллиарда долларов) нефтегазовых доходов, рассказал подконтрольный Кремлю минфин РФ.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило -133,1 млрд руб”, - говорится в отчете минфина РоSSии.

По их данным в бюджет должно было поступить 798,4 млрд рублей с продажи нефти и газа. В марте РоSSия недополучила более 4,4 миллиарда долларов нефтегазовых доходов.


Александр Хребет, ZN.ua

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