Новостей.COM ⇒
2022-05-06
РоSSия недосчиталась двух миллиардов долларов нефтегазовых доходов в апреле
Свой собственный план они не выполнили на более, чем 16 процентов, информирует
В апреле роSSийский бюджет недосчитался заложенных в него 133,1 млрд рублей (почти два миллиарда долларов) нефтегазовых доходов,
“Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило -133,1 млрд руб”, - говорится в отчете минфина РоSSии.
По их данным в бюджет должно было поступить 798,4 млрд рублей с продажи нефти и газа. В марте РоSSия недополучила более 4,4 миллиарда долларов нефтегазовых доходов.
Александр Хребет, ZN.ua