В апреле роSSийский бюджет недосчитался заложенных в него 133,1 млрд рублей (почти два миллиарда долларов) нефтегазовых доходов, рассказал подконтрольный Кремлю минфин РФ .

“Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило -133,1 млрд руб”, - говорится в отчете минфина РоSSии.

По их данным в бюджет должно было поступить 798,4 млрд рублей с продажи нефти и газа. В марте РоSSия недополучила более 4,4 миллиарда долларов нефтегазовых доходов.