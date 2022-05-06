Монета номиналом в 2 евро с надписью "Слава Украине"

Эстония решила поддержать Украину в войне с Россией и создала монету номиналом в €2 с надписью "Слава Україні". Дизайн новых денег уже одобрен наблюдательным советом Центробанка, но еще предстоит согласовать макет с Европейской комиссией и другими странами Европейского Союза.

“Слава Украине“: в Европе появится новая монета номиналом в 2 евро

Дизайн первой в Европе монеты с украинской символикой и гравировкой создала украинка Дарья Титова, выехавшая из Харькова из-за войны. Сейчас девушка учится в Эстонской академии искусств.

Монету после выпуска смогут приобрести все желающие, она будет коллекционной. Все деньги, полученные от продаж, будут переданы НБУ.

“Слава Украине“: в Европе появится новая монета номиналом в 2 евро

Суммарно в Европе выпустят 2 млн таких монет. На аверсе монеты изображен силуэт девушки, которая держит в руках голубя. Рядом с девушкой изображен колос пшеницы, а на голове у украинки - венок. На монете надпись "Slava Ukraini" и год выпуска "EESTI 2022".

Девушка - это символ нежности, и в то же время стойкости Украины, которая защищает своего голубя - свой народ. Надпись "Слава Украине" олицетворяет стремление Украины к свободе.

Ранее сообщалось, что Национальный Банк Украины также выпустит новые монеты, посвященные войне в Украине. Посмотреть эскизы монет можно здесь.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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