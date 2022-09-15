Кольорова монета номіналом 5 грн з'явилася в Україні: фото

Сьогодні в Україні з'явилася нова кольорова монета номіналом 5 гривень. Нацбанк показав, як вона виглядає. Монета, присвячена Володимирському собору у Києві, вже увійшла в обіг.

На кольоровій монеті, яку 15 вересня випустив НБУ, зображений столичний Володимирський собор та фрагмент унікального орнаменту з його оздоблення. У прес-службі Національного банку України повідомили, що нова монета стала 51-ю у серії "Пам'ятки архітектури України".

Кольоровий друк – тамподрук – нанесений на аверсі монети на орнаментальному фоні. А на реверсі представлений фрагмент орнаменту арки бокових дверей собору, виконаний барельєфом. Під ним вказані роки будівництва: 1862–1882.

Регулятор зазначив, що основна цінність собору – його унікальні внутрішні настінні розписи. Їх виконали видатні художники, майстрами історичного, іконописного, фольклорного живопису. Наголошено, що наступного року Нацбанк планує випустити дві срібні пам'ятні монети "Володимирський собор у м. Київ".

Кольорова монета виготовлена ??із нейзильберу та випущена тиражем 35 тис. штук, зокрема 10 тис. штук у сувенірній упаковці. Вартість у сувенірній упаковці – 173 грн, а без неї – 107 грн.

Нагадаємо, раніше НБУ випустив набір монет, який присвятили збройним силам України. До нього увійшли 9 пам'ятних монет спецвипусків серії "ЗСУ", які були введені в обіг у 2018-2020 роках.