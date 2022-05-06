Дефицит цен на бензин и дизтопливо: сетям АЗС разрешили поднять стоить топлива на 2 гривни

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 грн за литр, информирует ZN.ua.

Министерство экономики опубликовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, которые являются точкой отсчета для формирования наценки на АЗС. Последние данные по состоянию на 2 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 1,64 гривен с 29,55 гривен до 31,19 гривен за литр, для дизельного топлива на 1,97 гривен с 33,66 гривен до 35,63 гривен за литр.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривен за литр, дизельного топлива - 42,63 гривен за литр.


Середа Елена, ZN.ua

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