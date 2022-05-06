Картину Марии Примаченко продали с молотка за $500 тыс., деньги пойдут на ВСУ

Картину известной украинской народной художницы Марии Примаченко на благотворительном аукционе продали за $500 тыс. Деньги будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Благотворительный фонд Сергея Притулы, который и организовывал аукцион.

Картину "Цветы выросли около четвертого энергоблока" решили пожертвовать из своей частной коллекции волонтер-водитель Фонда Сергея Притулы Игорь Понамарчук вместе с женой Дарьей Добриян.

Аукцион проходил в прямом эфире при поддержке аукционного дома "Дукат". Ставки принимал и объявлял Сергей Притула. Стартовая цена картины составила 5 тыс. долларов, но аукцион оказался очень успешным – за $500 тыс. ее выкупил украинец из-за границы.

Все вырученные деньги будут направлены на нужды ВСУ. Интересно, что семья Марии Примаченко поддержала благотворительный аукцион и отказалась от роялти по продаже картины в пользу ВСУ.

Это первый случай, когда украинская картина была продана с молотка за такую сумму. “Благодарим каждого и каждого, кто поддержал инициативу, кто помог поднять цену до такой ставки, кто просматривал стрим онлайн. То, что мы сделали вместе – невероятно! Украинское искусство должно стоить дорого!”, – подчеркнули в Фонде Сергея Притулы.