Украинские беженцы в Литве зарабатывают до 2000 евро в месяц

Во время войны в Литву приехало 50 тыс. украинских беженцев. Треть из них нашли работу в стране, зарегистрировавшись предварительно в центре занятости. В зависимости от специальности, украинцы получают от 900 до 2000 евро в месяц.

Так, по данным литовских СМИ , в стране трудоустроили за последние два месяца 7,6 тыс. украинцев. Работающие украинцы в Литве заплатили за это время уже более 3 млн евро налогов.

Далеко не все граждане ищут работу, ведь среди них в основном женщины с детьми, которые не могут выйти на работу на полный рабочий день. Часть из них работает удаленно, некоторые живут на сбережения и рассчитывает в ближайшее время вернуться в Украину.

Среди вакансий, которые предлагают украинцам, в основном те, которые не требуют высокой квалификации. Только каждый десятый украинец оказывается на высококвалифицированной работе. В Литве очень много русскоязычного населения, из-за чего языкового барьера украинцы не имеют. Сам литовский язык отличается от русского и украинского. Английский язык также в Литве популярный.

Для перечня специальностей, необходимо не только подтверждение украинского диплома, на что уходит около месяца, но и сдача языкового экзамена, плюс получение лицензии. Именно по этой причине украинские беженцы, которым сейчас нужна работа, не устраиваются по специальности, а идут на менее престижную работу.

Ранее сообщалось, какие специалисты в Украине начали зарабатывать меньше, чем до войны.