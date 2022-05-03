По данным Министерства семьи и социальной политики Польши 77 тысяч граждан Украины приступили к работе в Польше . Поспособствовал увеличению количеству рабочих мест специальный закон, дающий упрощенный доступ к рынку труда украинским беженцам.

77 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в Польше

Половина из них выполняет несложную физическую работу – 47,5%. Еще 14,1% – работники промышленных предприятий, 10,3% трудоустроены в сфере услуг и торговли, 8,5% – офисные работники и 4% – специалисты, информирует Апостроф .

По данным BBC World News около трех миллионов украинцев пересекли границу с Польшей. Удалось избежать коллапса с расселением только благодаря сотням волонтеров, которые оказывали помощь переселенцам.

Американские журналисты привели в пример основателя фонда "Поможем детям сейчас", создателя сети ресторанов Ciro’s Pomodoro Чиро Орсини, который объединился со своим бывшим директором по развитию бизнеса, волонтером фонда "Открытый диалог" Ярославом Гордиенко.

Чиро Орсини и Ярослав Гордиенко дают интервью BBC World News

"Когда я услышал о войне в Украине, где у меня было три ресторана, я сразу приехал на границу с Польшей забрать племянника с женой, которые бежали от военных действий. Когда я прибыл, то был очень счастлив, увидев Ярослава Гордиенко. 12 лет спустя мы нашли друг друга. Выяснилось, что он с супругой Викторией (основатель фонда "Открытый диалог") помогает найти жилье вынужденным переселенцам из Украины", – отмечает Чиро Орсини.

Ресторатор отмечает, что помогал переселенцам и в других вопросах. В частности, готовил им еду. "В день я тратил по пять-шесть асов на приготовление пищи", – отмечает Чиро Орсини.

"Мы переехали сюда с семьей работать за несколько месяцев до начала военных действий в Украине. С первого дня, когда началась война, мы решили, что являемся частью этого, и, что должны помогать людям как можно больше. Поэтому и создали благотворительный фонд "Открытый диалог", – говорит Ярослав Гордиенко.

По его словам, волонтеры фонда находят жилье для переселенцев, проводят инструктаж как правильно оформить документы и в какие инстанции нужно пройти для регистрации.