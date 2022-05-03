Италия хочет стать полностью независимой от роSSийского газа к 2024 году

Италия стремится обрести полную независимость от роSSийского газа до середины 2024 года. Об этом заявил итальянский министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica, передает ЭП.

Италия хочет стать полностью независимой от роSSийского газа к 2024 году

«Мы должны стать автономными ко второй половине 2024 года, мы могли бы обойтись без импорта роSSийского газа», — сказал министр.

Чинголани отметил, что легче иметь дело с шестью или семью странами не очень больших размеров, чем с одной, самостоятельно покрывающей 40% поставок газа и также геополитической силой.

Отвечая на вопрос о предложенном механизме оплаты в рублях за роSSийский газ, Чинголани сказал, что Еврокомиссия должна принять «четкое и недвусмысленное» политическое решение во избежание перевода ответственности на отдельные правительства и нефтегазовые компании.

Шантаж РоSSии

В конце марта Путин поручил перевести расчеты по поставкам роSSийского газа «недружественным» странам в рубли.

Страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) отвергли это требование, назвав его «односторонним и явным нарушением существующих контрактов».

В то же время, Газпром с 27 апреля прекратил поставлять газ в Польшу и Болгарию после их отказа оплачивать газ рублями.

Министры энергетики стран Евросоюза 2 мая провели внеочередную встречу, на которой обсудили газовый шантаж РФ.

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