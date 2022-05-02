Бизнес направил на репатриацию дивидендов $461 миллион — НБУ
В январе-феврале бизнес направил на репатриацию дивидендов $461 млн. Об этом «
Сколько перечислил бизнес
В течение января-февраля 2022 год перечислено за границу с целью репатриации дивидендов на общую сумму $461 млн, говорится в сообщении банка.
«Учитывая рост уровня неопределенности в условиях полномасштабной войны РоSSии против Украины, а также временные ограничения на валютном рынке, которые будут отменяться по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках, а не в заранее определенную дату, Нацбанк временно воздерживается от публикации прогнозов относительно репатриации дивидендов во избежание формирования некорректных ожиданий. Прогнозный цикл будет восстановлен по мере снижения уровня неопределенности», — говорится в нем.
В Нацбанке также сообщили, что переводы от трудовых мигрантов, по оценкам НБУ, будут и дальше оставаться относительно стабильными источниками поступления средств.
В то же время, НБУ воздерживается от публикации количественных прогнозов большинства макропоказателей.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что за прошлый год на межбанке под дивиденды было куплено $4,1 млрд. $5,9 млрд вывели за счет собственной валюты.