"Зеленая экономика": ОП представил план экономического восстановления Украины

План включает отказ от сырьевой экономики и климатическую модернизацию.

"Зеленая экономика": ОП представил план экономического восстановления Украины
Фото: president.gov.ua

Офис президента представил Комитету по вопросам экономического развития Верховной Рады разработанный совместно с Кабмином план экономического восстановления Украины. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

План построен на девяти ключевых принципах и предусматривает полный доступ к рынкам ЕС и странам G7. По словам Ермака, Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары.

"Ждем аналогичных действий со стороны правительств США, Японии, Канады", - сказал глава ОП.

План экономического восстановления Украины предусматривает:

- обретение статуса кандидата, а затем полноправное членство в ЕС;

- построение экономики на основе дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса;

– создание логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Уже есть первые результаты – между Украиной и Польшей подписан соответствующий меморандум;

- переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, дающих наибольшую экспортную выручку. В сельском хозяйстве и металлургии благодаря переработке можно будет добиться ее значительного роста.

– развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и о производстве, в частности на средства трансфера военных технологий.

- самодостаточность в энергетике будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. За 3-5 лет вполне реально обрести энергетическую самостоятельность.

– климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".

- локализация не менее 60%. В обновлении Украины будут привлечены украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.

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