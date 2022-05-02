В госбюджет Украины поступил грант в размере 495 миллионов евро — деньги от США, Норвегии и Австрии

В государственный бюджет Украины поступила очередная часть грантовых средств, а именно 495 млн евро. Об этом говорится в сообщении министра финансов Сергея Марченко в фейсбуке.

В госбюджет Украины поступил грант в размере 495 миллионов евро — деньги от США, Норвегии и Австрии
Фото: ukrinform.ua

Что известно о гранте

По словам министра финансов Сергея Марченко, в госбюджет поступила очередная часть грантовых средств от доноров Всемирного Банка, в рамках программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

«Грант в размере 495 млн евро. Это средства от США, Норвегии и Австрии. В ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в размере $500 млн», — говорится в сообщении.

Помощь Украине

Ранее «Минфин» писал, что 29 апреля в Украину поступило 88,5 миллиона евро от Всемирного банка. Минфин пообещал направить их в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение и поддержку внутриперемещенных лиц.

28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривает возможность передачи Украине замороженных в Штатах активов Банка РоSSии.

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