Как купить квартиру в Польше в ипотеку: условия получения жилья для украинских беженцев

С начала войны более двух миллионов украинцев переехали в Польшу . Спрос на аренду квартир в польских городах за последние два месяца вырос в несколько раз, вместе с тем растет и стоимость квадратных метров. Украинцы, как и другие иностранцы, имеют возможность приобрести в Польше жилье в ипотеку с определенными условиями.

Ипотека на жилье в Польше дается в индивидуальном порядке и зависит от того, кто будет выплачивать ипотеку.

Если вы проживаете в Польше легально, официально трудоустроены и имеете источник постоянного дохода, безупречную кредитную и банковскую история, то вам без проблем оформят ипотечное кредитование на квартиру или дом.

Для этого нужно заключить договор с застройщиком или продавцом, отнести пакет документов в банк, дождаться рассмотрение банков заявления и заключить кредитный договор.

Имея карту длительного проживания в Польше , ипотеку на жилье можно взять на 30-45 лет, а людям с картой временного проживания кредит будет выдан на время срока действия карты. Карта временного пребывания в Польше выдается минимум на 12 месяцев.

В пакет документов на взятие ипотеки входит:

загранпаспорт;

карта на проживание в Польше;

свидетельство об уплате налогов;

справка о зарплате за последние три-шесть месяцев;

договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев;

справка о доходах за последние полгода;

справка о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);

справка о несудимости;

польский рапорт ВИК, справку о выплате РИТ и истории движения средств на банковском счете претендента;

предварительный договор с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;

разрешение от Министерства внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет. Нужно также разрешение на покупку любой недвижимости, расположенной в приграничной зоне.

Среди наиболее популярных банков, выдающих иностранцам ипотеку:

m.Bank;

Millenium;

Банк Западной WBK;

ING Bank Slaski;

PKO Bank Polski.

У иностранцев банки могут также дополнительно запросить наличие польской прописки, подтвердить документально источник дохода, либо номер PESEL.