Как купить квартиру в Польше в ипотеку: условия получения жилья для украинских беженцев
С начала войны более двух миллионов украинцев переехали в Польшу. Спрос на аренду квартир в польских городах за последние два месяца вырос в несколько раз, вместе с тем растет и стоимость квадратных метров. Украинцы, как и другие иностранцы, имеют возможность приобрести в Польше жилье в ипотеку с определенными условиями.
Ипотека на жилье в Польше дается в индивидуальном порядке и зависит от того, кто будет выплачивать ипотеку.
Если вы проживаете в Польше легально, официально трудоустроены и имеете источник постоянного дохода, безупречную кредитную и банковскую история, то вам без проблем оформят ипотечное кредитование на квартиру или дом.
Для этого нужно заключить договор с застройщиком или продавцом, отнести пакет документов в банк, дождаться рассмотрение банков заявления и заключить кредитный договор.
Имея карту длительного проживания в Польше, ипотеку на жилье можно взять на 30-45 лет, а людям с картой временного проживания кредит будет выдан на время срока действия карты. Карта временного пребывания в Польше выдается минимум на 12 месяцев.
В пакет документов на взятие ипотеки входит:
- загранпаспорт;
- карта на проживание в Польше;
- свидетельство об уплате налогов;
- справка о зарплате за последние три-шесть месяцев;
- договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев;
- справка о доходах за последние полгода;
- справка о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);
- справка о несудимости;
- польский рапорт ВИК, справку о выплате РИТ и истории движения средств на банковском счете претендента;
- предварительный договор с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;
- разрешение от Министерства внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет. Нужно также разрешение на покупку любой недвижимости, расположенной в приграничной зоне.
Среди наиболее популярных банков, выдающих иностранцам ипотеку:
- m.Bank;
- Millenium;
- Банк Западной WBK;
- ING Bank Slaski;
- PKO Bank Polski.
У иностранцев банки могут также дополнительно запросить наличие польской прописки, подтвердить документально источник дохода, либо номер PESEL.
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