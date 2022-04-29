В Украине снова разрешили продавать и покупать квартиры: какие ограничения остались в военное время

В Украине возобновляется проведение государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Это значит, что соответствующие реестры снова заработали и украинцы могут совершать сделки по купле-продаже недвижимости во время войны. При этом ряд ограничений останется.

В Украине снова разрешили продавать и покупать квартиры: какие ограничения остались в военное время

Согласно постановлению Кабмина, оставшиеся ограничения направлены на предупреждение неправомерного вмешательства и злоупотреблений с недвижимым имуществом во время военного положения:

  • не всем нотариусам будет разрешено совершать нотариальные действия;
  • запрещено совершать действия по доверенности от имени физических лиц;
  • запрещено передавать в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества;
  • дальнейшее отчуждение недвижимости не раньше чем через месяц;
  • ограничение нотариальных действий по территории области.

На сегодняшний день Министерство юстиции Украины формирует перечень нотариусов, которые в условиях военного положения могут совершать нотариальные сделки.

Недвижимое имущество можно будет отчуждать не раньше, чем через один месяц после его приобретения. Это правило не применяется, в частности, при продаже недвижимости, полученной по наследству или в результате определения доли в праве общей совместной собственности.

Правительство надеется, что возобновление проведения сделок купли-продажи недвижимости в Украине будет способствовать восстановлению работы рынка в условиях военного положения, а бизнесу и гражданам позволит эффективнее распоряжаться своим имуществом.

Ранее сообщалось, на сколько вырастут цены на первичную недвижимость в Украине после окончания войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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