Нефтегигант Shell больше не будет принимать нефтепродукты, содержащие какую-либо долю роSSийского происхождения. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Reuters .

Фото: usubc.org

Лондонский Shell, крупнейший в мире нефтетрейдер, продолжал принимать из РоSSии продукцию в виде смесей, где на роSSийское горючее приходилось менее 50% топлива. Теперь компания отказывается от такой формулы.

В заявке на покупку груза для авиационного топлива на торговой платформе Platts, с которой ознакомилось Reuters, Shell написала: «Условием этого предложения является то, что проданный и доставленный Продавцом товар не будет иметь происхождение из РоSSийской Федерации (РФ) и не был смешан с каким-либо продуктом, произведенным в РФ , и транспортировка проданных товаров не будет начинаться из РФ или включать транзит через территорию РФ ».

Впоследствии представитель Shell подтвердил изменение условий агентству. В то же время, новые условия не влияют на закупки сырой нефти, от роSSийской составляющей которых Shell постепенно отказывается.

Shell и роSSийская нефть

Компания Shell еще 8 марта заявила, что прекратит все спотовые закупки роSSийской сырой нефти и остановит свои станции технического обслуживания, а также работы с авиационными горюче-смазочными материалами в РоSSии.

9 апреля Bloomberg сообщил, что компания продолжает продавать роSSийскую нефть, прикрываясь т.н. «смешиванием». Суть состоит в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено РоSSии, а 50,01% поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз — технически не роSSийского происхождения.

24 апреля стало известно, что Shell продает свою долю в роSSийском проекте Сахалин-2 и уже начала переговоры с китайскими предприятиями по этому вопросу.