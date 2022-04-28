США изучают возможность передачи Украине замороженных роSSийских резервов
Власти США рассматривают возможность передачи Украине замороженных в Штатах активов Банка РоSSии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, передает ЭП.
По словам Блинкена, сейчас вопрос состоит в том, есть ли в США положения законодательства, разрешающие конфискацию. Этот вопрос рассматривают работники Министерства юстиции.
«Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как мы можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию», — заявил Блинкен.
В ходе обсуждения этого вопроса сенатор Патрик Лихи заявил, что Федеральная резервная система США заморозила около $100 млрд Центробанка РоSSии.
Сколько резервов в РоSSии
До нападения на Украину золотовалютные резервы РФ составили $640 млрд. Из этой суммы США, Великобритания, страны ЕС, Япония и Швейцария заморозили около половины.
Кроме того, западные страны заморозили активы роSSийских компаний и олигархов, попавших под санкции.
Напомним
Ранее направить замороженные средства РФ на восстановление Украины предлагал глава НБУ предложил Кирилл Шевченко.
«Такое решение может быть беспрецедентным, однако мы считаем, что только такая реакция в ответ на действия РФ, с одной стороны, позволит предотвратить подобную военную агрессию в будущем, а с другой — построить надежные защитные механизмы для отражения потенциальных атак», — отметил глава НБУ.
27 апреля Польша призвала согласовать на уровне ЕС механизм, позволяющий изымать роSSийские активы и направлять их в пользу Украины
РоSSийский центробанк, между тем, называет заморозку своих резервов «беспрецедентной» и хочет идти в суд.