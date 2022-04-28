Власти США рассматривают возможность передачи Украине замороженных в Штатах активов Банка РоSSии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, передает ЭП.

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По словам Блинкена, сейчас вопрос состоит в том, есть ли в США положения законодательства, разрешающие конфискацию. Этот вопрос рассматривают работники Министерства юстиции.

«Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США , чтобы изучить, как мы можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию», — заявил Блинкен.

В ходе обсуждения этого вопроса сенатор Патрик Лихи заявил, что Федеральная резервная система США заморозила около $100 млрд Центробанка РоSSии.

Сколько резервов в РоSSии

До нападения на Украину золотовалютные резервы РФ составили $640 млрд. Из этой суммы США , Великобритания, страны ЕС , Япония и Швейцария заморозили около половины.

Кроме того, западные страны заморозили активы роSSийских компаний и олигархов, попавших под санкции.

Напомним

Ранее направить замороженные средства РФ на восстановление Украины предлагал глава НБУ предложил Кирилл Шевченко.

«Такое решение может быть беспрецедентным, однако мы считаем, что только такая реакция в ответ на действия РФ , с одной стороны, позволит предотвратить подобную военную агрессию в будущем, а с другой — построить надежные защитные механизмы для отражения потенциальных атак», — отметил глава НБУ.

27 апреля Польша призвала согласовать на уровне ЕС механизм, позволяющий изымать роSSийские активы и направлять их в пользу Украины

РоSSийский центробанк, между тем, называет заморозку своих резервов «беспрецедентной» и хочет идти в суд.